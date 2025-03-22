AÖL sınavı görevli ücretleri ne kadar? MEB 2025 görevli ücretleri

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlarda görev alan birçok öğretmen ek gelir sağlıyor. 2025 yılında Bakanlık tarafından başta LGS, bursluluk, ehliyet, Açık Öğretim Kurumları sınavları olmak üzere birçok sınav gerçekleştirilecek. Yılın ikinci AÖL sınavları 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav sürecinde gündeme gelen konulardan biri de görevli ücretleri oldu.

