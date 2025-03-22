AÖL sınavı görevli ücretleri ne kadar? MEB 2025 görevli ücretleri
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen sınavların görevli ücretleri, Türkiye genelinde düzenlenen AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Sınav görevli ücretleri, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yeni yıl ile beraber MEB sınav görevli ücretleri de artış gösterdi.
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlarda görev alan birçok öğretmen ek gelir sağlıyor. 2025 yılında Bakanlık tarafından başta LGS, bursluluk, ehliyet, Açık Öğretim Kurumları sınavları olmak üzere birçok sınav gerçekleştirilecek. Yılın ikinci AÖL sınavları 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav sürecinde gündeme gelen konulardan biri de görevli ücretleri oldu.
AÖL SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
Sınav görevli ücretleri memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor.
Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): Brüt 1.721,35 TL / Net 1.450,08 TL
Salon Başkanı: Brüt 1.670,72 TL / Net 1.407,43 TL
Gözetmen: Brüt 1.620,09 TL / Net 1.364,78 TL
Yedek Gözetmen: Brüt 1.215,07 TL / Net 1.023,58 TL
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