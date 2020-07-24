AÖL sınavları hafta sonu gerçekleşecek (AÖO, AÖL, MAÖL sınav yeri sorgulama ekranı)

Corona virüs salgını nedeniyle Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti. Önümüzdeki haftasonu gerçekleşecek sınav içim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav giriş belgelerini yayınladı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin (MAÖL) 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavları için giriş belgeleri aolweb.aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranından sorgulanabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.



2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.



2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.



MEB SINAV TAKVİMİ 2020

