AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. Dönem sınav tarihleri

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu),

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları



1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da



2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,



3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.