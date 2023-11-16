AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. Dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları için geri sayım sürerken sınav tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Takvime göre, AÖL 1. Dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. Dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 1. Dönem sınavlarıyla ilgili açıklama geldi. 'in resmi adresinden yapılan açıklamayla tarihler duyuruldu. 

AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. Dönem sınav tarihleri - 1

Yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır." denildi. 

AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. Dönem sınav tarihleri - 2

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu),
2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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