AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? (2022 MEB AÖL sınav takvimi)

AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) tarafından 14 Ekim'de tamamlanan Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemlerinin ardından sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak?



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.