AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınav takvimi)

AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, sınav tarihlerini internet üzerinden sorgulayan Açıköğretim Lisesi öğrencileri, MEB'in iş takvimini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak?



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.



AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenilemeleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 22 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 22 Ağustos - 7 Ekim tarihi tarihleri arasında yapılacak.



Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 26 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar; Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 10 Ekim 2022 tarihinden 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.