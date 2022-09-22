AÖL sınavları ne zaman, online mı? (2022-2023 MEB AÖL sınav tarihleri)

AÖL sınavları ile ilgili tarih araştırmaları başladı. Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak edilen AÖL sınavlarının ne zaman başlayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı?

AÖL sınavları ne zaman, online mı? (2022-2023 MEB AÖL sınav tarihleri)

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında sınavlarının hangi ayda yapılacağı belli oldu. Lise eğitimini Lisesi üzerinden alan öğrenciler, 1. dönem sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL sınavları ne zaman, online mı? (2022-2023 MEB AÖL sınav tarihleri) - 1

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

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