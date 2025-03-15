AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? (2025 MEB AÖL 2. dönem sınav takvimi)

2025 AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liseleri'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, AÖL sınavlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Açık lise 2. dönem sınav uygulaması takvimi belli oldu:



1. oturum 22 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da,



2. oturum 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te



3. oturum ise 23 Mart Pazar günü saat 10:00'da olacak.



AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sonuçları 21 Nisan 2025'te ilan edilecek. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.