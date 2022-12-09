AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta ve online mı yapılacak? (2022-23 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

AÖL 1. dönem sınavlarının bugün başlamasıyla birlikte, sınavın online olup olmayacağı ve ne zamana kadar süreceği sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan AÖL sınav takvimi sonrasında, 1. dönem sınavlarının nasıl uygulanacağı belli oldu.



AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?



Açıköğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 09.12.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARININ UYGULANMASI



Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.



Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 25.11.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.



Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.



Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.



Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.



Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.



Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.



AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI



MEB, AÖL öğrencilerinin mezun olması için bazı şartlar sunuyor;



-18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,



-Kazanılan toplam kredinin 170 olması,



-Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,



-Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,



-En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI