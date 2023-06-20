AÖL sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 MEB AÖL 3. dönem sınavları)

2023 AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede öğrenimini sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 23 Haziran tarihine kadar devam edecek olan AÖL kayıt işlemleri sonrasında gündeme 3. dönem sınav tarihleri gelecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu?



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.



Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)



Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.