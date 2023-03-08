AÖL sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (MEB 2. dönem AÖL sınav tarihleri)

AÖL sınavları için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Açık lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL sınavları öncesinde hazırlıklar sürüyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.



MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."