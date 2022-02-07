Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belirlendi. Peki, 2022 Açık lise sınavları nasıl yapılacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde yapılacak.AÖL III. Dönem Sınavları ise 2022 Temmuz ayında gerçekleşecek.AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, e-Sınav olarak yapılacak.Buna göre, e-Sınava katılacak öğrenciler, Bakanlık tarafından belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklar. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?27 Aralık 2021 tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.