AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresi)

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:



1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.



