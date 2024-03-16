AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresi)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için girdiği AÖL sınavı oturumlarının ayrıntıları belli oldu. Yayımlanan kılavuzda tarih ve saat bilgisine yer verildi.
81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yöneltilecek, sınav süresi 25 dakika verilecek.
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