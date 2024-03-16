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AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresi)

Açık Öğretim Liseleri 2. dönem sınavları devam ediyor. Üç oturumdan oluşan AÖL sınavlarının ilk iki oturumu 16 Mart 2024 tarihinde tamamlanacak. Peki, AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?  İşte AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresine ilişkin ayrıntılar...

AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresi)

Milli Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için girdiği sınavı oturumlarının ayrıntıları belli oldu. Yayımlanan kılavuzda tarih ve saat bilgisine yer verildi. 

AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresi) - 1

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.


AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (AÖL 2.dönem sınavları saati ve süresi) - 2

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yöneltilecek, sınav süresi 25 dakika verilecek.

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