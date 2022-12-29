AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama)

Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından sorgulanan AÖL sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20 Aralık'ta tamamlanan sınavların ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?



AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.



Buna göre; AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.



AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.



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AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.



3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.



4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.