AÖL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? (2022-23 MEB AÖL sınav sonuçları)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık lise öğrencileri için MEB tarafından 9 Aralık'ta başlayan sınavlar bugün akşam sona erecek. Sınavların tamamlanmasına az bir zaman kala sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

AÖL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? (2022-23 MEB AÖL sınav sonuçları)

, sınavların bitmesine saatler kala sorgulanıyor. 9-20 Aralık tarihleri arasında tarafından online olarak düzenlenen AÖL sınavları bugün sona erecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

AÖL SINAVLARI BUGÜN SONA ERİYOR

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli oldu.

Buna göre; AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. Sınavlar 20 Aralık'ta (bu akşam) sona erecek.

AÖL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? (2022-23 MEB AÖL sınav sonuçları) - 1

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Yukarıdaki bilgiler esas alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...