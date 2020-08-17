AÖL sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), öğrencileri 25-26 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ikinci dönem sınavı sonuçlarını bekliyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

MEB'in takvimine göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.



Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.



Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.