AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman? (2023-2024 AÖL kayıt tarihleri)

Açık lise (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimlerini açıköğretim lisesi üzerinden tamamlamak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu bekleyen öğrenciler, 2023-2024 AÖL kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman? (2023-2024 AÖL kayıt tarihleri)

2023-2024 kayıtlarının ne zaman yapılacağı, Milli Bakanlığına bağlı açık liselerde eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman? (2023-2024 AÖL kayıt tarihleri) - 1

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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