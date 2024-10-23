AÖL'de geçme notu kaç oldu? MEB Açık Lise geçme notu güncellendi

Açık öğretim okullarındaki ders geçme puanları, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle açık öğretim ortaokulunda Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.



Düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.



Alınan bilgiye göre, yeni düzenleme, açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.



Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.