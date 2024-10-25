AÖL ek sınav sonuçları açıklandı (AÖL ek sınav sonucu sorgulama)

Yapılan duyuruda; "12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan Ek Sınavın Sonuçları Açıklanmıştır. Sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.



ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan sınavlar sonucunda Yükseköğretim Kurumlarına yerleşme hakkı kazanan fakat Açık Öğretim Lisesinden mezun olamayan öğrencilerin https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak dönem bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.



12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan Ek Sınavlar sonucunda mezun olamayan öğrencilerin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemlerini 24 Ekim 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir." denildi.