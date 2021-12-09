AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 10 Aralık'a kadar devam edecek. AÖL’e kayıtlı öğrenciler, online olarak yapılan sınavlara katılım gösterirken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 15:57 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:19

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, 2021-2022 ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 10 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. 10 Aralık 23.59'da online sınavlar sona eriyor. Bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖL sonuçları, aralık ayı içerisinde MEB'in sayfasından açıklanacak.

AÖL GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesi ders geçme notu kırk beş (45) olarak belirlendi. İlk dönem sınavlarından 45 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacak. Yani sınavda en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi geçmeye hak kazanacak.

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