Ara tatil EBA seminer programı yayınlandı (EBA öğretmen seminer programı nasıl izlenir?)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan öğretmen seminerlerinin, corona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olacağını duyurdu. Peki, EBA öğretmen seminer canlı yayını nasıl izlenir?

Haberler 16.11.2021 - 10:55

Ara tatil EBA seminer programı yayınlandı (EBA öğretmen seminer programı nasıl izlenir?)

15-19 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek EBA öğretmen seminer programı, Milli Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Öğretmenler, ara tatil seminer canlı yayınına EBA'ya giriş yaparak ‘Mesleki Gelişim’ başlığı altında yer alan 15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar adlı içerikten ulaşabilecekler.

EBA'ya ise kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecekler.

EBA ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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