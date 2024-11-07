Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara dönem tatili başlıyor. Yarın ilk tatil zili çalacak okullarda öğrenciler 11-15 Kasım tarihleri arasında tatil yapacak.

Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 19 milyon öğrenci için ilk ara tatil zili yarın çalacak.

Ara tatile başlayacak öğrenciler 18 Kasım’da ders başı yapacak.

2024-2025 EĞİTİM YILI ARA TARİHLERİ

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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