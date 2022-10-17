Ara tatil ne zaman? (2022 MEB kasım ayı ara tatil tarihi)

Ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı, kasım ara tatil tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Okulların açılmasının ardından ders ve sınav temposuna yoğunlaşan öğrenciler, biraz dinlenmek için ara tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatil ne zaman? (2022 MEB kasım ayı ara tatil tarihi)

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte okullarda ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belirlendi. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Ara tatil ne zaman? (2022 MEB kasım ayı ara tatil tarihi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan tablo doğrultusunda;

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak,

İkinci dönem, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

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