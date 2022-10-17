Ara tatil ne zaman? (2022 MEB kasım ayı ara tatil tarihi)

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte okullarda ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belirlendi. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?



ARA TATİL NE ZAMAN?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan tablo doğrultusunda;



Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak,



İkinci dönem, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.