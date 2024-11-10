Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım tatili kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek. İşte, 2024 Kasım ara tatili hakkında bilgiler...



ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



Birinci dönem ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek.



Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.



Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.



NİSAN ARA TATİL BAŞLAMA TARİHİ



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.



YAZ TATİLİ O TARİHTE BAŞLAYACAK



9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.