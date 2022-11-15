Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (2022 MEB ara tatil tarihleri)

Okullarda ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte, öğrenciler yoğun ders temposundan bir sürüleğine uzaklaştı. Tatilin keyfini süren öğrenciler, MEB tarafından belirlenen ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.



Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.



Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.