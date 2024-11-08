Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? (2024-2025 ara tatil takvimi)

2024-2025 ara tatil takvimi, yoğun ders ve sınav temposunu kısa bir süre ara verecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 8 Kasım'da son kez okula gidecek olan öğrenciler, son zil sesiyle ilk ara tatillerine başlayacak. Peki, ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.



9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

