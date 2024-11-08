Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? (2024-2025 ara tatil takvimi)
Ara tatilin ne zaman biteceği, 8 Kasım itibarıyla 2024-2025 yılının ilk ara tatiline çıkacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak. Peki, ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
2024-2025 ara tatil takvimi, yoğun ders ve sınav temposunu kısa bir süre ara verecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 8 Kasım'da son kez okula gidecek olan öğrenciler, son zil sesiyle ilk ara tatillerine başlayacak. Peki, ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.
İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
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