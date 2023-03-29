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Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili kaç gün olacak? (2023 MEB ara tatil takvimi)

Ara tatil tarihleri, okulların kapanmasını bekleyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süreliğine uzaklaşmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan ara tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman, nisan ara tatili kaç gün olacak?

Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili kaç gün olacak? (2023 MEB ara tatil takvimi)

İkinci ara tatil tarihi, nisan ayına kısa bir zaman kala, öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, ara tatil tarihleri ve tatil takvimi belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

İKİNCİ NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili kaç gün olacak? (2023 MEB ara tatil takvimi) - 1

ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Okullarda ikinci ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu.

Buna göre; 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

12 Eylül 2022'de başlayan öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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