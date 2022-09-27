Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı, okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Tatil dönemi sonrasında yoğun ders temposuna giren öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2022 tatil takvimini merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

ARA NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi) - 1

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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