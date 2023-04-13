Ara tatil ne zaman, okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek? (2023 MEB ikinci ara tatil tarihleri)

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, bayram öncesinde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Bakanlık tarafından alınan bilgiler doğrultusunda, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün süreceği belli oldu. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN?



Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda nisan ara tatili 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. 3 buçuk günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? MEB tarafından yayımlanan 2022-23 takvimi sonrasında, okulların ne zaman kapanacağı belli oldu.



Buna göre; 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.