Ara tatil ne zaman, okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek? (2023 MEB ikinci ara tatil tarihleri)

Okullarda ikinci ara tatil tarihleri, Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, senenin başında yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, ara tatil ne zaman, okullarda tatil kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman, okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek? (2023 MEB ikinci ara tatil tarihleri)

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, bayram öncesinde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Bakanlık tarafından alınan bilgiler doğrultusunda, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün süreceği belli oldu. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

İKİNCİ NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda nisan ara tatili 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. 3 buçuk günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

Ara tatil ne zaman, okullarda 2. ara tatil kaç gün sürecek? (2023 MEB ikinci ara tatil tarihleri) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

tarafından yayımlanan 2022-23 takvimi sonrasında, okulların ne zaman kapanacağı belli oldu.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de başlayan öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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