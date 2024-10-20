Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında?
Ara tatil tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatil yapacak. İlk ara tatilin başlayacağı tarih ise tatil planı yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-2025 kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında?
2024-2025 ara tatili için tarih araştırmaları başladı. Yoğun ders ve sınav temposunun ardından ara tatil dönemiyle bir süre dinlenen öğrenciler, ilk ara tatil döneminini başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 ara takvimi sonrasında tarih belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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