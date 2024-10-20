Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında?

2024-2025 ara tatili için tarih araştırmaları başladı. Yoğun ders ve sınav temposunun ardından ara tatil dönemiyle bir süre dinlenen öğrenciler, ilk ara tatil döneminini başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 ara takvimi sonrasında tarih belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

