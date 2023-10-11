Ara tatiller kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kendisine yöneltilen "Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, gündemlerinde böyle bir şey olmadığını kaydetti.



“Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz." diye konuşan Bakan Tekin, "Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım ve eğer öyle bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız." dedi.



Uygulama ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nın bir rapor hazırladığını ifade eden Tekin, "Bu noktadan sonra bir rapor oluşturulur. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mutlu ise biz devam ederiz.” ifadelerini kullandı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin