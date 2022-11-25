Arabuluculuk sınav giriş belgeleri (yerleri) yayınlandı: Sınav ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık’ta uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM duyurular ekranından yaptığı duyuruda detayları paylaştı.

ÖSYM DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan duyuruda "04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.



DİKKAT!



04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Arabuluculuk Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.