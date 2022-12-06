Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM sonuç takvimi)

Arabuluculuk sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 4 Aralık'ta yapılan Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavının (2022-Arabuluculuk) tamamlanmasıyla birlikte, gözler gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM sonuç takvimi)

Arabuluculuk sınavı geçtiğimiz pazar günü tarafından yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç takvimini internet üzerinden araştırmaya başladı. Sınavın bitmesiyle birlikte soru ve cevapları erişime açıldı. Peki, arabuluculuk ne zaman açıklanacak?

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı.

ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM sonuç takvimi) - 1

SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.

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