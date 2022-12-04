Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı (2022 ÖSYM sonuç takvimi)

Arabuluculuk sınavının sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, yapılan arabuluculuk sınavı sonrasında, ÖSYM'nin belirlediği sonuç takvimi sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



60 SORU İÇİN 90 DAKİKA VERİLDİ



Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.



SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI



Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.



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ARABULUCULUK SONUÇLARI İÇİN TARİH VERİLDİ

Arabuluculuk sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı.

ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.