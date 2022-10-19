Arabuluculuk sınavına başvurular başladı (Arabuluculuk sınavı ne zaman?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.



Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.



Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı.