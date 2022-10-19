Arabuluculuk sınavına başvurular başladı (Arabuluculuk sınavı ne zaman?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların almaya başladı.

Arabuluculuk sınavına başvurular başladı (Arabuluculuk sınavı ne zaman?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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