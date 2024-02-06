Ardahan ve Artvin'de eğitime kar ve tipi engeli (Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?)

Ardahan ile Artvin'in iki ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okullar çarşamba günü için tatil edildi.

Ardahan ve Artvin'de eğitime kar ve tipi engeli (Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?)

'da okullar çarşamba günü için edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

Ardahan ve Artvin'de eğitime kar ve tipi engeli (Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?) - 1

Artvin'nin iki ilçesinde okullar tatil edildi

Kar yağışının etkili olduğu Artvin'den de tatil haberi geldi.

Kentin Ardanuç ve Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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