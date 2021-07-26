Artan vaka sayısı okulların açılış tarihini etkiler mi? (Bakan Selçuk yanıtladı)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.



Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulunda incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, okula yeni başlayan bir öğrencinin defterini imzaladı.

Selçuk, incelemelerinin ardından, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine Kurban Bayramı sonrasında da hızla devam ettiklerini, çalışmaların gelecek ay da süreceğini söyledi.

Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor" diye konuştu.



''ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN AŞI ÇOK ÖNEMLİ''



Milli Eğitim Bakanlığı olarak Okulum Temiz Belgesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, "Toplumumuzun her ferdinin çocuklarımızın geleceği, eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli" dedi.



VAKA ARTIŞI OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİNİ ERTELER Mİ?



Selçuk, bir gazetecinin, corona virüs kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:



"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması"

VİDEO: OKULLARINI HİÇ GÖRMEYEN ÜNİVERSİTELİLER (ARŞİV)