Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, Türkçede Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Elisabeth Brami imzalı 'Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi' ve 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi', hep kitap tarafından yayımlanan Francesca Cavallo ile Elena Favilli'nin kitabı 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler Olağanüstü 100 Hikâye' ve Cinius Yayınları'ndan 'kolektif ibaresiyle çıkan 'Sünnetçi Kız' adlı kitaplardaki bazı yazıların "18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna" karar verdi.



İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI

Hürriyet gazetesinin haberine göre Türkiye Yayıncılar Birliği, eserlerin serbestçe açıklanması ve yayımlanmasının Anayasa'da korunan bir hak olduğunu belirterek, bu hakkın demokratik toplum için önem taşıdığına dikkat çeken bir açıklama yayımladı.



Türkiye Yayıncılar Birliği açıklamasında özetle şunları söyledi:

"Koruma Kurulu muzır neşriyat kararlarıyla, açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahale etmektedir. Eserlerin değerlendirmesinin, türüne göre değişen uzmanlar tarafindan yapılan ön incelemeden geçmeksizin, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın atadığı beş birim amirinden oluşan kurulca yapılması; düşünsel, toplumsal ya da sanat eseri olarak değerlendirilmesi gereken eserlerin, bu nitelikleri haiz olmadığı yönünde raporlar verilmesine, anayasal bir hak olan açıklama ve yayımlama özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açmaktadır. Bu şekilde içinde pedagog ve cinsel sağlık uzmanı dahi olmayan kişilerden oluşan kurul tarafından, eserler hakkında oldukça özensiz bir biçimde, genel ve soyut ifadelerle hazırlanmış kararlarla muzır neşriyat kararı verilmesi, ifade ve basın özgürlükleri açısından tehlike oluşturmakta ve demokratik toplum ilkesini tehdit etmektedir."

