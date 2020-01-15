ASÜ, mezun öğrencilerine iş garantisi veriyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, yeni dönemde eğitimde güçlü bir üniversite olacaklarını belirtiyor.

İş Dünyasının, özellikle de finans ve sigorta sektörünün yakından tanıdığı Nihat Kırmızı’nın Mütevelli Heyet Başkanı olması ile beraber önemli destek ve katkılar alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi eğitim kalitesini en üst düzeye çıkararak vakıf üniversiteleri arasında eğitimde fark yaratacağını gösterdi.



Finans sektöründe Türkiye’nin en güçlü sigorta şirketlerinden Doğa Sigorta’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı üniversitenin dünya standartlarında bir seviyede eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak tüm şirketleriyle ve bireysel olarak bu yolda maddi manevi her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Sigortacılıkla beraber Sağlık sektöründe hastaneleri, Eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını vurguladı.



Nihat Kırmızı, Üniversite akademik kadrosu ve tüm idari personeline yaptığı konuşmada, ''Bu yeni dönemde yeni bir ruh ve büyük bir heyecanla üniversitemizi hakkettiği seviyeye çıkartmak için uzun bir yola kararlı bir şekilde çıkmış bulunuyoruz. Birçok emek harcanarak temelleri atılmış üniversitemizin büyük bir eğitim eserine dönüşmesi hedefimize ulaşmak için her türlü maddi manevi katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum'' ifadelere yer verdi.



Öte yandan sözlerini, ''Üniversitemiz kâr amacı gütmeksizin tüm kaynaklarını bilime, tekniğe ve sanata kullanarak eğitimde fark yaratacaktır'' şeklinde sürdüren Kırmızı, ''Biz de finans sektöründe Türkiye’ nin en büyük şirketlerinden bir olan sigorta şirketimizle, hastanemizle, eğitim kurumlarımızla yurt içi, dışı tüm şirketlerimizle ve bireysel kaynaklarımızla üniversitemize bu yolda katkı sağlayacağız'' dedi.

Kırmızı, ''Bugüne kadar üniversitemize katkı sağlayan herkese, mütevelli heyet üyelerimize, eğitmenlerimize, idari personelimize ve burayı tercih ederek değer yaratan öğrencilerimize teşekkür eder bu yeni dönemin vatanımıza milletimize ve kurumumuza hayırlı olmasını dilerim” diyerek, İstanbul Ayvan Saray Üniversitesi’nin yeni dönemde eğitimde çok güçlü bir üniversite olacağının altını çizdi.