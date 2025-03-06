ATA AÖF Akademik Takvim 2025 | ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme uzatıldı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav tarihleri

ATA AÖF bahar dönemi başlıyor! Adaylar materyal ücretini ödedikten sonra ders seçim ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kayıt yenileme süreci 17 Şubat'ta başladı ancak sürenin uzatıldığı duyuruldu. İşte, 2025 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi!



ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemi 17 Şubat'ta başladı ve 9 Mart saat 23.59'dan sonra son bulacak.



1. sınıfların ATA AÖF kayıt yenilemeleri materyal ücretinin ödenmesinin ardından fakülte tarafından gerçekleştirilecek. Öte yandan ara sınıflar, kayıt yenileme ücretini ödemeleri akabinde ders kayıtlarını online olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabiliyor.



Bahar dönemi kayıt yenileme ücretleri Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası'ndan kabul ediliyor.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI!



ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025



Bahar Dönemi



Vize sınavı: 5-6 Nisan

Final sınavı: 31 Mayıs-1 Haziran

Bütünleme sınavı: 5-6 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos günü saat 09:30