ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 öğretim dönemi ATA AÖF güz yarıyılı ara (vize) sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde, üç oturumda gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitim gören öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Güz dönemi vize sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF vize sonuç duyurusuna odaklandı. Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı yüzde 30 olacak. Sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.
ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşti. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.
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