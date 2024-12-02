ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi vize sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF vize sonuç duyurusuna odaklandı. Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı yüzde 30 olacak. Sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.