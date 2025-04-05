ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı gündemdeki yerini aldı. 5-6 Nisan 2025 tarihleri arasında üç oturumda düzenlenecek olan ATA AÖF ara sınavında çıkan sorular online sistem üzerinden görüntülenebileck. Peki ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav oturumları devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sınav soru kitapçıklaro oldu. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları kontrolüyle alacakları notları hesaplayabilecek.
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF bahar dönemi vize (ara) sınavı 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek oturumlarla tamamlanacak. ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı oturumlar tamamlandıktan sonra adayların erişimine açılıyor.
Soru kitapçıklarının 7-11 Nisan tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenecek. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilirsiniz.
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