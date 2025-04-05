ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav oturumları devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sınav soru kitapçıklaro oldu. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları kontrolüyle alacakları notları hesaplayabilecek.