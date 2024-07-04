ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (ATA AÖF bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (ATA AÖF bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından gözler bütünleme sınavına çevrildi. Yayımlanan takvime göre, ATA AÖF bütünleme sınavları 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (ATA AÖF bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklamada; "06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz." denildi.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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