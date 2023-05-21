ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik: ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav online mı olacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takviminde değişiklik yapıldı. Fakülte'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada ATA AÖF bahar dönemi final sınav tarihlerine yer verildi. ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik: ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav online mı olacak?

Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilmesi beklenen ATA (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) final sınavlarının tarihinde güncellemeye gidildi. Yapılan açıklamaya göre, ATA AÖF bahar dönemi final sınavları haziran ayında gerçekleştirilecek. 

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik: ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav online mı olacak? - 1

"Bahar Yarıyılı Online Final Sınavı Tarihlerinde Değişiklik" başlıklı duyuruyla final tarihleri duyuruldu. 

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik: ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav online mı olacak? - 2

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir. Değişen çevrimiçi sınav programı çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır.
Başarılar dileriz." denildi. 

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