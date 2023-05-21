ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik: ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav online mı olacak?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir. Değişen çevrimiçi sınav programı çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır.

Başarılar dileriz." denildi.



