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ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak? Bahar yarıyılı vize sınavı hakkında açıklama

ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavlarının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı merak konusuydu. "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı Hakkında" başlıklı duyuruyla sınav tarihleri açıklandı. Peki, ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak?

ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak? Bahar yarıyılı vize sınavı hakkında açıklama

ATA bahar yarılı ara sınav tarihleri ve sınavın yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ATA AÖF bahar dönemi  vize sınavları 11-18 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. 

ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak? Bahar yarıyılı vize sınavı hakkında açıklama - 1 Ara

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın twitter hesabından yaptığı duyuruda;

"Değerli Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Öğrencilerimiz,

Bütünleme Sınavlarında olduğu gibi, Yükseköğretim Kurulumuz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2022-2023 -Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara () Sınavlarının, 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir.

Karar hayırlı olsun, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

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