ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak? Bahar yarıyılı vize sınavı hakkında açıklama

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın twitter hesabından yaptığı duyuruda;



"Değerli Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Öğrencilerimiz,



Bütünleme Sınavlarında olduğu gibi, Yükseköğretim Kurulumuz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavlarının, 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir.



Karar hayırlı olsun, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.