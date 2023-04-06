ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak? Bahar yarıyılı vize sınavı hakkında açıklama

ATA AÖF bahar yarılı ara sınav tarihleri ve sınavın yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 11-18 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.
Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın twitter hesabından yaptığı duyuruda;
"Değerli Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Öğrencilerimiz,
Bütünleme Sınavlarında olduğu gibi, Yükseköğretim Kurulumuz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavlarının, 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir.
Karar hayırlı olsun, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.