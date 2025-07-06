ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF'te açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan ve başarısız dersi bulunan öğrenciler, bütünleme sınavlarına yoğun ilgi gösterdi. Bütünleme sınavlarının son oturumu saat 15.00'da başladı. ATA AÖF oturumlarının sona ermesini ardından kısa sürede cevap anahtarı paylaşılacak. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin 2024-2025 Bahar Dönemi bütünleme sınavları, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda yüz yüze gerçekleştirildi.

ATA AÖF sınavları tamamlandıktan sonra değerlendirme işlemleri başlayacak. Sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek.