ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 bahar dönemi bütünleme sınavlarına katılım sağlayan binlerce aday sonuçlara odaklandı. İşte, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında son bilgiler...



ATA AÖF bütünleme sınavları, 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı. Soru ve cevapların ise bir hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.



SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bütünleme sınav sonuçları için henüz tarih açıklaması gelmedi.



Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.