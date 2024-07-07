ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de bütünleme sınavlarının sonuçları gündemde. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi (ATA ) 2023-2024 bahar dönemi bütünleme sınavlarına katılım sağlayan binlerce aday sonuçlara odaklandı. İşte, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında son bilgiler...

ATA AÖF bütünleme sınavları, 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı. Soru ve cevapların ise bir hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bütünleme sınav sonuçları için henüz tarih açıklaması gelmedi.

Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF telafi sınavı tarihi)

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF telafi sınavı tarihi)

AUZEF bitirme sınavı final sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF final sonuç sorgulama)

AUZEF bitirme sınavı final sınavı sonuçları açıklandı (AUZEF final sonuç sorgulama)

YKS sınav sonuçları 2024: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler YKS tercih kılavuzunda

YKS sınav sonuçları 2024: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler YKS tercih kılavuzunda

KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci ne zaman bitecek?

DGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci ne zaman bitecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...