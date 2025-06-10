ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı için bahar dönemi sınav takvimini açıkladı. Ara sınav ve final sınavlarını geride bırakan öğrenciler, ATA AÖF öğrencileri bütünleme sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Fakültenin duyurduğu akademik takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti.

