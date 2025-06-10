ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA-AÖF yoğun bir çalışma temposuyla beklenenden çok daha kısa sürede Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarını duyurmuştu. Final sınavları ardından gözler bütünleme sınavına çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman gerçekleşecek?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı için bahar dönemi sınav takvimini açıkladı. Ara sınav ve final sınavlarını geride bırakan öğrenciler, ATA AÖF öğrencileri bütünleme sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Fakültenin duyurduğu akademik takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 5 Temmuz 2025
II.Oturum 5 Temmuz 2025
III.Oturum 6 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI
ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Ata Aöf Sınav
- Eğitim