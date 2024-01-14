ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2024 ATA AÖF bütünleme takvimi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları şubat ayı içerisinde yapılacak.



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;



Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.



FİNAL NOTU KAÇ OLMALI?



ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.