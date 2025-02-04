ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2024-2025 akademik takvimde yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün sınavların tarihlerine yer verilmişti. Sınav takvimi, ATA AÖF’ün öğrenci bilgi sistemi (OBS) ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek.



1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.