ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi bütünleme sınavları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları şubat ayı ortasında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2024-2025 akademik takvimde yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün sınavların tarihlerine yer verilmişti. Sınav takvimi, ATA AÖF’ün öğrenci bilgi sistemi (OBS) ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek.
1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Bütünleme sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.
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