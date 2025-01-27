ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? (ATA AÖF sınav takvimi)
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınav tarihi belli oldu. Atatürk Üniversitesi bütünleme sınavları şubat ayında gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı için geri sayım başladı.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları 15 Şubat-16 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sınav saatleri:
I.Oturum 15 Şubat 2025 Saat 09.30
II.Oturum 15 Şubat 2025 Saat 14.00
III.Oturum 16 Şubat 2025 Saat 15.00
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF final sınavı giriş belgelerinin ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.
ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden ya da obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabilecek.
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