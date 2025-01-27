ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? (ATA AÖF sınav takvimi)

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF final sınavı giriş belgelerinin ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.



ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



ATA AÖF sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden ya da obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabilecek.